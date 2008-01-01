LeBron: "Konuşmak istemediğim bazı şeyler işte..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takımıyla perde arkasında yaşanan sorunlarla ilgili yaptığı yorumu netleştirmesi istendiğinde, bunların Lakers ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.



James, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e şunları söyledi:



"Bunun ekibimizle hiçbir ilgisi yok. Ekibimizle ilgili olan şey, takım kimyası ve dostluk eksikliğimizin olmamasıdır. Ekibimizin her zaman çabalayacağı ve üstünde duracağı tek şey budur. Bu söylediğim durum, biraz daha karmaşık. Size kameralar açık değilken söyleyebilirim. Bunun Lakers'la ve ekibimizle hiçbir ilgisi yok. Ekibimiz bu bubble durumu vesilesiyle her zamanki kadar yakın. LakeShow ve Laker camiası, bu konuda endişelenmesin. Bunun bu takımla hiçbir ilgisi yok."



Ağustos ayının başlarında James hücumda nasıl bir ritim aradıklarını anlatmış ve ardından saha dışı olaylara atıfta bulunmuştu.



"Burada kontrol edemeyeceğiniz bazı olaylar işte, gerçekten konuşmak istemediğim bazı şeyler."



