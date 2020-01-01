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LeBron: "Kobe'yi düşünmeden bir günüm bile geçmiyor"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı düşünmeden "bir gününün bile geçmediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı düşünmeden "bir gününün bile geçmediğini" söyledi.

Kobe, kızı Gigi ve diğer yedi kişi trajik bir helikopter kazasında vefat ettiğinden bu yana yaklaşık altı ay geçti.

LeBron, Ocak ayındaki o yıkıcı günden bu yana, bu gerçekle nasıl yaşadığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Onun hakkında düşünmeden bir günüm bile geçmiyor. Organizasyonumuzun onu hatırlamadan, sadece Kobe'yi değil, Gigi, Vanessa ve diğer kızları da düşünmeden bir günü bile geçmiyor. Onlar bu ailenin bir parçası. Bu organizasyonun tarihindeki herkes kadar büyük, bu yüzden hala 24 numarayı, 8 numarayı ve 2 numarayı gururla ve ne kadar büyük olduklarını anarak taşıyoruz."


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