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LeBron, Kobe'ye: "Umarım seni gururlandırmışımdır kardeşim..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2020 NBA şampiyonluğunu, merhum NBA efsanesi Kobe Bryant'a adadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2020 NBA şampiyonluğunu, merhum NBA efsanesi Kobe Bryant'a adadı.

LeBron, Instagram'daki paylaşımında Kobe'nin bir fotoğrafını paylaşarak, altına "Umarım seni gururlandırmışımdır kardeşim!! Seni seviyorum ve özlüyorum şampiyon." açıklamasını yazdı.

Bu sezon, Bryant'ın vefatı nedeniyle Lakers için duygusal bir sezondu ve tüm ekip, şampiyonluğu ona adamıştı.

Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında diğer yedi kişiyle vefat etmişlerdi.

Lakers, 10 yıl sonra ilk kez NBA'in zirvesine geri döndü.


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