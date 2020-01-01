LeBron: "Kobe olmadan, Lakers bugünkü gibi olmazdı"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers organizasyonunun efsane Kobe Bryant olmadan şimdiki gibi olamayacağını söyledi.



Kobe'nin trajik bir şekilde vefatından bu yana altı aydan fazla zaman geçti, ancak anısı hala hayranların, sevenlerinin ve LeBron'un zihninde oldukça taze.



Kobe'nin vefatından bu yana dünyayı tersine çeviren çok şey olmasına rağmen, Lakers ekibi NBA bubble'ında geçirdiği sürede, anısını canlı tutuyor. Ekip rutin olarak, antrenmanlarını "1-2-3 MAMBA!" tezahüratı ile bitiriyor ve onun onuruna bir şampiyonluk kazanma motivasyonunu koruyor.



LeBron'a, "MAMBA!" tezahüratı hakkında ve Kobe'nin ekibin başarmaya çalıştığı şey konusundaki önemiyle ilgili sorular soruldu. James, Lakers organizasyonunun, Bryant olmasaydı bu şekilde olmayacağını belirtti:



"Lakers, Kobe'nin varlığı olmadan bugün olduğu gibi olamazdı. Mor ve altın renkli formayı giydiğinizde, genel olarak aklınıza basketbol gelir. Onun mirası, ben bir Laker olmadan önce bile oldukça sağlam bir şekilde tarihte yerini bulmuştu."



"Onunla sadece All-Star maçlarında değil, Olimpiyat taımlarında da birçok kez oynama fırsatı bulmuştum. Eğer bir basketbolcuysanız, oyunu seviyorsanız, oynuyorsanız, hatta oynamayıp sadece bir hayran olsanız bile, Kobe'nin her gün aklınıza gelmemesinin mümkünatı yok."



Lakers, Kobe'nin Pau Gasol ile birlikte arka arkaya şampiyonluk kazanmasından on yıl sonra, takımın tarihindeki 17. şampiyonluğu kazanmaya kararlı.



