LeBron, Kobe için: "Birçok şey ölür, efsaneler ölmez..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın oyununun, bir diğer efsane isim Michael Jordan'ın oyunu ile benzerliği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Kobe'nin ölümünün birinci yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde, birçok eski ve mevcut oyuncu, efsane ismin geride bıraktıkları hakkında konuşma şansı buldu.



Bu oyunculardan biri olan LeBron, iki ikon ismin oyunu benzer olsa da, Kobe'nin oyununu ayrı olarak değerlendirdiğini söyledi:



"Onun oyununa, hep Kobe'nin oyunu olarak bakmışımdır. Ve tabii ki Mike ile arasında pek çok benzerlik var, ancak ben Kobe'nin oyununu, hep Kobe'nin oyunu olduğu için takdir etmişimdir. Oynama tarzı, ustalığı, top hakimiyeti, şutörlüğü ve bir oyuncu olarak sahaya getirebildikleriyle ona saygı duymuşumdur.



MJ'den bazı şeyleri, kendisine gerçek anlamda katabilmiş biriydi. Birçok insan bunu yapmaya çalışır ve bazı büyük oyunculardan bir şeyler kapabilmeyi ister. Ancak herkes bunları uygulayarak başarılı olamaz. Herkeste buna uygun yetenek, güdü veya zihniyet yoktur. Lakin kendisi bunu başaran ve oldukça uzun bir süre boyunca, üst düzeyde de devam ettiren bir adamdı. Buna saygı duyulur.



Dünyada pek çok şey ölür gider ama efsaneler asla ölmez. O da tam olarak budur. Yaptığım her şeyle onu temsil etmeye çalışıyorum."



