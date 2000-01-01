LeBron: "Kendimi kanıtlama isteği, beni sürekli motive eden şey!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kendisini motive eden şeyin, kendini kanıtlayacak bir şey bulmak olduğunu söyledi.



Lakers, 2019'da playofflara ulaşamamış, ancak geçen yaz Anthony Davis ile yaptıkları cesur takas, ekibi Batı Konferansı'nda ve bu şampiyonlukta en iyi dereceye taşımıştı.



James, tekrar kanıtlaması gereken bir şey olduğunu hissedip hissetmediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Şahsen, beni motive eden şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Sakatlıktan bu yana geçen bir buçuk yılda beni ateşleyen şey buydu. Çünkü kariyerimde bu noktaya kadar ne yaparsam yapayım, beni oyunun tarihinde başka kişilerle karşılaştırıp duran veya şüphe eden birçok kişi vardı. Yani aklımda bunun olması, ve kendi kendime 'neden hala kanıtlayacak bir şeyim olmasın' diyor olmam, sanırım beni motive ediyor."



"TÜM ŞAMPİYONLUKLARIM BİRBİRİNDEN ÖZEL"



James ayrıca, bubble'ın içinde bu şampiyonluğu kazanmayı, kariyerindeki önceki şampiyonluklarla karşılaştırdı.



"Hepsinin özel olduklarını düşünüyorum. Hepsinin kendi engelleri, sene boyunca saha içinde ve saha dışında olup biten şeyleri vardı.



Hiçbiri bir diğerinden daha değersiz değil, çünkü bir şampiyonluk kazanmak için kendinizi bu konuma getirebildiğinizde, düşünmeye başladığınız ilk şey, bu süre boyunca ne kadar emek harcadığınızdır. Ne kadar fedakarlık ettiğiniz, oyuna ve zanaatına kendinizi ne kadar adadığınız. Takım arkadaşlarımı mutlu görmenin yanı sıra, bu benim için her zaman en tatmin edici şey oldu. Tam anlamıyla sürece güvenmek, süreci yaşamak ve sonra sonuçları görmek. Sadece bir basketbolcu olarak değil, bana kalırsa ne iş yapıyorsanız yapın, hangi zanaat ne olursa olsun, gereken işi ortaya koyup, süreç boyunca yapılanarak ve bir şeyleri işleyerek, ve sonrasında sonuçları görebilmek için yaşıyoruz."



