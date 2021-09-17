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LeBron, Kawhi ve PG'nin sıkılmış hallerine güldü!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, LA Clippers'ın yeni arena töreninde takımın yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un sıkılmış hallerine gülerek reaksiyon gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, LA Clippers'ın yeni arena töreninde takımın yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un sıkılmış hallerine gülerek reaksiyon gösterdi.

Clippers, Inglewood'da Intuit Dome olarak adlandırılacak olan ve 2024'te tamamlanması beklenen yeni bir arena inşa etme planlarını açıkladı. Bu gelişmeyle, Clippers artık ev sahibi sahayı şehirdeki rakipleri Lakers ile paylaşma döneminin sonuna gelmiş olacak.

Heyecan verici haberlere rağmen, Kawhi ve George'un yeni arena için düzenlenen resmi tören sırasında pek neşeli görünmedikleri dikkat çekti ve LeBron, videoya yanıt olarak bir sürü gülen emojileri sıraladığı bir tweet attı:


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