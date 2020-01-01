LeBron: "Kariyerimin en önemli maçlarından biriydi!"

Los Angeles Lakers, LeBron James'in özensiz bir başlangıçtan sonra güçlü bir ikinci yarı performansı ortaya koyarak, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı geride bırakan bir oyun sergilemesiyle, dün gece NBA Finalleri'nde 3-1 öne geçti.



Dün gece Lake Buena Vista'daki Disney World'de Lakers'ın 102-96'lık zaferi, James'i üçüncü bir takımla dördüncü şampiyonluğuna bir galibiyet daha yaklaştırmış oldu.



Lakers savunmada büyük çaba sarfederken, James 28 sayı, 12 ribaund ve sekiz asist ile oynadı. Anthony Davis, donuk geçen 3. maçtan sonra dün gece 22 sayıyla oynamasının yanı sıra, Butler'a karşı iyi savunma yaptı ve dört blok kaydetti.



"İŞ BİTENE KADAR, BANA UYKU YOK!"



LeBron, maçtan sonra şunları söyledi:



"Ben ve AD, birbirimizi kimsenin bizi tutamayacağı bir standartta sorumlu tutuyoruz. Tüm olay bu. Her gece hem o beni zorluyor, hem de ben onu zorluyorum. Topun potadan girip girmemesi önemli değil. Takımımızın kazanmasına yardımcı olmak adına, savunma ve hücum tarafında bir şeyler yapmamız gerekiyor. O da bu gece bunu yaptı. Harikaydı. Başlangıçta Jimmy'ye karşı durdu ve sonra guardların karşısında oynayarak şutları blokladı. Bize hücum tarafında ekstra pozisyonlar sağladı."



"Neyin tehlikede olduğunu anlıyoruz. İşimiz bitmedi. Aradaki bir dinlenme günüyle, bedenlerimizi toparlama fırsatımız var. Ama aynı zamanda zihnimizi de keskin tutmamız gerek. Yarın maç filmine bir kez daha bakmayı dört gözle bekliyorum. Gün boyunca hazırlığımızı yapıp, Perşembe günü oynuyormuş gibi hareket edeceğiz. Benim çalışmaya devam etmem lazım, iş bitene kadar bana uyku yok. Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum. "



"KARİYERİMİN EN BÜYÜK MAÇLARINDAN BİRİ"



Geçtiğiğimiz Pazar günü oynanan 3. maçta Heat'e karşı alınan mağlubiyet, James'i farklı bir kafa yapısına sokmuş ve Salı günü sabah yapılan şut antrenmanından sonra, LeBron takım arkadaşlarına 4. maçın "kazanılması gereken" bir maç olduğu mesajını göndermişti:



"Takım toplantımızdan sonra bu sabah uykumdan uyandığımda, o havayı ve baskıyı hissetmiştim. Şahsen bu maçın, kariyerimin en büyük maçlarından biri olduğunu düşünmüştüm. Ben de bu mesajı takım arkadaşlarıma, içinde bulunduğum kafa yapısını, bu anın nasıl bir şey olduğunu ve nasıl bir takıma karşı oynadığımızı aktararak iletmek istedim. Onlar cesur ve çok iyi yönetilen bir takım. Eğer biz de bir şampiyonluk ekibi olacaksak, aynı cesaret ve tavra sahip olmamız gerektiğini düşündüm."



"LİDERİMİZ ÖYLE BİR MESAJ ATINCA..."



Davis, James'in bu acil mesajının, takım arkadaşlarına etkisini şu şekilde açıkladı:



"Onu yazdığında, mesaj çocuklara ulaşmıştı. 3. maçı kaybettikten sonra kendimizi kötü hissetmiştik. Oynamamız gereken oyunu oynamamıştık. Yani bu gece adamlar zaten tedirginlerdi. Üzerine liderimizden bu maçın kazanılması gerektiğini belirten bir mesaj gördüğümüzde, herkes en iyi oyununu sergilemek durumunda olduğunu anlamıştı.



Belli bir şekilde oynamamız gerektiğini ve kazanılması zorunlu bir maç olduğunu zaten biliyorduk. Tüm sezon boyunca, üst üste iki maç kaybeden bir takım olmayacağımızı ve bunu gerçekleştirebilecek yetenekte bir ekip olduğumuzu hep söylüyorduk."



"FİNALLER, BİR SATRANÇ MAÇI"



LeBron ayrıca, Heat'e karşı oynanan bu Final serisini, bir satranç maçına benzetti. Sebebi ise Finaller'in, oyunu okumak ve daha mümkün görünmeden önce bile pozisyonları oynamak için, zihninin yüksek seviyede olmasını gerektirmesiydi:



"İşin en iyi yanı bu. Bu bir satranç maçı. Kariyerinizde bu noktaya geldiğinizde, zihninizin yüksek bir seviyede olması, fiziksel tarafından çok daha önemlidir. Çünkü bu noktada hepimiz büyük oyuncularız. Burada olmamızın bir nedeni var. İki takım olarak da finaldeyiz, iki konferanstaki takım da, bir sebepten dolayı burada."



"Maç boyunca düşünebilmek, ayarlamaları görebilmek ve daha mümkün görünmeden pozisyonları oynayabilmek, şahsen benim için en iyi kısım bu."







