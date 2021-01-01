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LeBron: "Kareem'e verecek bir cevabım yok..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın kendisinin Instagram'da yayınladığı bir KOVID-19 meme'ine karşı yaptığı eleştiriye yanıt vermeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın kendisinin Instagram'da yayınladığı bir KOVID-19 meme'ine karşı yaptığı eleştiriye yanıt vermeyeceğini söyledi.

James, KOVID-19'u soğuk algınlığı ve griple bir tutan Spider-Man meme'ini, "Bu konuda bana yardımcı olun millet" açıklamasıyla paylaşmıştı.

Kareem ise buna karşılık olarak Substack'te bir makale yazarak, James'in bu meme'i paylaşmasının "değerli mirasına bir darbe olduğunu" belirtmişti.

James, dün gece Lakers'ın Houston Rockets'ı deplasmanda 132-123 mağlup ettiği maçın ardından, The Athletic'ten Bill Oram'ın konuyla ilgili sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Hayır, Kareem'e bir cevabım yok. Ve eğer paylaşımı gördüyseniz, tam anlamıyla, dürüstçe 'Bana yardımcı olur musunuz?' diye sormuştum. 'Bunu çözmeme yardım edin' anlamındaydı. Hepimiz bu salgını anlamaya çalışıyoruz. Hepimiz KOVID'i, yeni türlerini ve gribi anlamaya uğraşıyoruz.

Bana insanlar gribin varlığını unuttular gibi geliyor. Cidden unuttular gibi, ama bu halen var olan bir şey. Grip mevsimindeyiz. İnsanlar soğuk algınlığını da unuttular. Bu, özellikle okula giden çocuklarımız arasında daha yaygın. Kızım birinci sınıfta, bu yüzden bu çocukların çoğu soğuk algınlığı ve grip geçiriyorlar.

Ama hayır. Kareem'e verecek bir cevabım yok."

Bu sezon LeBron, Lakers için maç başına 27.4 sayı, 6.8 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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