Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron: "Kafam karışıktı ve öfkeliydim..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, KOVID-19 protokolleriyle ilgili son yanlış anlaşılma durumu üzerine hayal kırıklığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, KOVID-19 protokolleriyle ilgili son yanlış anlaşılma durumu üzerine hayal kırıklığını dile getirdi.

Lakers'ın geçtiğimiz gece LA Clippers'a 115-119 kaybettiği karşılaşma sonrası LeBron, Sacramento'da pozitif çıkmış olan KOVID testinin yanlış sonuç verdiği anlaşılarak NBA'in sağlık protokollerinden geçmesi sonrası, medyaya ilk kez konuştu ve şunları söyledi:

"Hiçbir şey yapamadığım için kafam karışıktı ve öfkeliydim."

LeBron, koronavirüse yakalanmamış olsa bile pozitif test sonucu alarak izole edilmesinin 'talihsiz' olduğunu belirterek, tüm durumun oldukça kötü bir şekilde ele alındığının altını çizdi.

Kadroya sürekli olarak dahil olup çıkmasını "sezona oldukça zorlu bir başlangıç oldu" şeklinde açıklayan James, Kings maçından önce "ritmini yakalamaya başladığını" da sözlerine ekledi.

36 yaşındaki oyuncu, dün gece Clippers'a karşı 23 sayı, 11 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile oynamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal