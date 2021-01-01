LeBron: "Kafam karışıktı ve öfkeliydim..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, KOVID-19 protokolleriyle ilgili son yanlış anlaşılma durumu üzerine hayal kırıklığını dile getirdi.



Lakers'ın geçtiğimiz gece LA Clippers'a 115-119 kaybettiği karşılaşma sonrası LeBron, Sacramento'da pozitif çıkmış olan KOVID testinin yanlış sonuç verdiği anlaşılarak NBA'in sağlık protokollerinden geçmesi sonrası, medyaya ilk kez konuştu ve şunları söyledi:



"Hiçbir şey yapamadığım için kafam karışıktı ve öfkeliydim."



LeBron, koronavirüse yakalanmamış olsa bile pozitif test sonucu alarak izole edilmesinin 'talihsiz' olduğunu belirterek, tüm durumun oldukça kötü bir şekilde ele alındığının altını çizdi.



Kadroya sürekli olarak dahil olup çıkmasını "sezona oldukça zorlu bir başlangıç oldu" şeklinde açıklayan James, Kings maçından önce "ritmini yakalamaya başladığını" da sözlerine ekledi.



36 yaşındaki oyuncu, dün gece Clippers'a karşı 23 sayı, 11 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile oynamıştı.



