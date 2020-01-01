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LeBron: "Jordan bugün 50 sayı ortalama yakalardı demek, saygısızlık!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bu dönemde 50 sayı ortalama yakalayabileceğine inanmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bu dönemde 50 sayı ortalama yakalayabileceğine inanmadığını belirtti.

Birkaç ay önce, Jordan'ın menajeri David Flake, MJ'in bugünün döneminde kolayca 50 sayı ortalama yakalayabileceğine inandığını söylemişti.

LeBron geçtiğimiz günlerde "Road Trippin" podcastinde yaptığı sohbette, MJ'in maç başına bu denli yüksek sayı ortalaması yakalayabileceğini söylemenin, "saygısızlık" olduğunu söyledi:

"Ligimizde 50 sayı ortalama yakalayacak kimse yok. Kendi döneminizde ne kadar büyük olursanız olun ve herhangi bir dönemde ne kadar harika oynarsanız oynayın, bu saygısızlıktır. Eğer durum bu olsaydı, bence adamlar oynadıkları dönemde 50 sayı ortalama yakalarlardı. Yani buna inanmıyorum, ama Channing (Frye) bunu söylediğinde, Homer Simpson'ın çalılıklara doğru geri kaydığı meme'i hiç gördünüz mü bilmiyorum, tam öyleydim."


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