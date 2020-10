LeBron: "Jimmy olağanüstüydü, ileride bu anları özleyeceğim"

Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis ile başantrenör Frank Vogel, Heat'in geçtiğimiz gece seriyi 2-1'e getiren 115-104'lük galibiyeti sonrası konuştular.



LeBron, karşılaşmadaki 25 sayı, 10 ribaund, 8 asistlik performansının sekiz top kaybıyla biraz gölgelenmesi sonrası, şu açıklamaları yaptı:



"Asla gardımızı indirmişiz gibi düşünmüyorum. Ayrıca, endişelendiğimizi de hissetmiyorum. Çok daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. Salı günü, seride üstünlük sağlamak için başka bir fırsatımız daha olacak. Bu fırsattan zevk alıyorum. Onlar hücum tarafında gerçekten çok iyi bir takım, bu yüzden top kaybı yapmamanız gerekiyor.



Bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Açıkçası, maç sonlarında daha iyi oynamamız gerek. Ama bu geceki savaşma biçimimiz hoşuma gitti, her ne kadar kötü oynadığımıza inansam da."



"JIMMY, OLAĞANÜSTÜ OYNADI"



James, ayrıca karşılaşmada 40 sayılık bir triple-double performansı ortaya koyan Heat yıldızı Jimmy Butler'ı da övdü:



"Jimmy'nin olağanüstü olduğunu düşündüm. Bu gece yapması gereken her şeyi yaptı ve büyük bir maçta büyük bir başarı elde etti. Bizler de maç kasedini izleyerek, 4. maç öncesi daha iyi olmanın yollarına bakacağız. Ama bence o harikaydı."



"BU ANLARI, GEÇMİŞE BAKIP ÖZLEYECEĞİM"



Butler ve James, dün gece karşılıklı trash-talk yaparak, birinci ve dördüncü çeyrekte birbirlerine "başın belada" ifadelerini kullanmışlardı.



Butler'a karşı oynamaktan zevk alıp almadığı sorulduğunda James, şu şekilde yanıtladı:



"Bayıldım. Ligin en iyi rekabetçilerinden biri. Bizler bu fırsatlara bayılıyoruz. Şahsen ben, kariyerimde bir daha onun gibi rekabetçi birine karşı daha ne kadar oynama fırsatım olur bilemiyorum, o yüzden emekli olduğumda bu tarz şeyler, geriye dönüp bakacağım şeyler olacak. Bu anları özleyeceğim."



MAÇ BİTMEDEN, SAHADAN NEDEN AYRILDI?



LeBron ayrıca, maç saati bitmeden sahadan ayrılması yüzünden de tepki topladı.



Lakers süperstarı, bunun maçın bittiğini düşündüğü veya kaybettiğinden ötürü hayal kırıklığına uğradığı için olup olmadığı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"İkisi de."



"SORUN YOK, GÜVENİN BANA"



Davis, serideki 33.0 sayılık ortalamasının oldukça altında kalan 15 sayılık performansı sonrası, James gibi takımına duyduğu güveni belirtti:



"Güvenin bana. Sorun yok. Sadece daha iyi olmam gerek. Her iki tarafta da. Faul sorunu konusunda, takıma enerji getirme konusunda.... Bu takım, maç başlarında enerjiyi getirmem konusunda bana güveniyor. Ve iki faul aldığınızda, yerinize başka adamlar geçiyor. Bu yüzden daha iyi olmam gerekiyor."



"YENİLDİKTEN SONRA, GÜZEL KARŞILIK VERİRİZ"



Lakers forveti Markieff Morris ise şunları söyledi:



"Bir maç kaybettikten sonra bunun karşılığını güzel veren bir takımız. Harika liderlerimiz var. Yarın maç kasedini izleyeceğiz. Fırça yiyecek olan birçok kişi var ve 4. maçta daha iyi yanıt vereceğiz."



Lakers koçu Frank Vogel, Heat'in Los Angeles'ın tüm dikkatini çekmesi için bir kez yenilmesi gerektiğine dair söylentiyi reddetti:



"Bu takıma başından beri saygımız büyüktü. Bu 1. veya 2. maçtan sonra da değişmedi. Adamları dışarıda olsa bile, hala büyük bir saygımız var ve 2. maçta hücum ve savunma tarafında neler yapabileceklerini gördük. O yüzden o adamları olsun ya da olmasın, her şekilde büyük bir rakip olacaklar."