LeBron, Jerry West'in günümüz ortalamalarını tahmin etti

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA efsanesi Jerry West'in bugünün NBA'inde hala üretken bir oyuncu olacağına inandığını söyledi.



James, SLAM'in West'in bugünlerde kaç sayı ortalama yakalayabileceğini sorduğu tweet'e yanıt verdi ve The Logo'nun 24-28 sayı ve 8 asist ortalama yakalayabileceğini belirtti:



"Evet harikaydı! Rahatça sayı atabiliyormuş. Ayrıca harika pas da veriyor. Demek istediğim, toplu alanda da, topsuz alanda da oynayabiliyormuş. Potaya gidip serbest atış da sokabiliyormuş. Bence 24-27 sayı / 8 asist gibi bir şeyle oynardı."



NBA logosunda bulunan West, Lakers ile 13 yıllık kariyeri boyunca maç başına ortalama 27 sayı ve 6.7 asist ile oynamıştı.



West, 1969-70 sezonunda maç başına ortalama 31.2 sayı ile oynamıştı ve 1972'de Lakers ile bir şampiyonluk kazanmıştı.



