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"LeBron, Jason Kidd'in gitmesini istemiyor" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, ekibin yardımcı antrenörü Jason Kidd'in Lakers'ta kalmasını istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, ekibin yardımcı antrenörü Jason Kidd'in Lakers'ta kalmasını istediği iddia edildi.

Kidd'in New York Knicks'in başantrenörlük işini almak için öncü aday olduğu bildirilse de, bu durumun LeBron'un pek hoşuna gitmediği ortaya atıldı.

Kidd ile çok yakın ilişkisi olduğu bilinen James'in, Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson'a göre, Kidd'in New York için çalışmak yerine Lakers ile kalmasını istediği söyleniyor:

"Bir kaynak bana Jason Kidd'in Knicks'in koçluk işini istediğini söyedi. Başka bir kaynak da, bana bu akşam LeBron James'in Kidd'in Los Angeles'ta kalmasını istediğini açıkladı."

Kidd ve James, geçmişte Olimpiyat takımında beraber görev almışlardı ve birbirlerine karşılıklı saygıları, herkes tarafından biliniyor. Lakers, Kidd'i Frank Vogel'in yardımcı antrenörlerinden biri olarak işe almıştı ve Kidd, sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, Lakers'ın Batı Konferansı sıralamasında en iyi dereceyi elde etmesine yardımcı olmuştu.


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