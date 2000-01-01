Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron James'in oyuncu kartına 1.8 milyon dolar!

Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star LeBron James'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon dolara alıcı buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star LeBron James'in çaylak sezonundan kalma nadir bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon dolara alıcı buldu.
NBA'den yapılan açıklamada, Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner tarafından 1,845 milyon dolarlık rekor bedelle satın alındığı belirtildi.

Modern zamanlarda üretilen bir karta ödenen önceki en yüksek bedel, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Los Angeles Angels forması giyen Mike Trout'un kartına ödenmiş ve kart, 923 bin dolara satılmıştı.

James'in Cleveland Cavaliers tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda sadece 23 adet üretilen ve çok iyi kondisyona sahip kart, 35 yaşındaki oyuncunun imzasını da taşıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal