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LeBron James'ten NBA tarihinde bir ilk!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA tarihinde en az 30.000 sayı, 10.000 ribaund ve 10.000 asist barajına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA tarihinde en az 30.000 sayı, 10.000 ribaund ve 10.000 asist barajına ulaşan ilk oyuncu oldu.

LeBron bu başarıya, dün gece Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçta yaptığı ikinci asistle ulaşmayı başardı.

James geçen ay efsane oyuncu Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak, normal sezonda ve playofflarda toplam en çok sayı bulan oyuncu olmuştu.

37 yaşındaki oyuncunun, tüm zamanların sayı krallığı listesinde Karl Malone'a ulaşmasına 104 sayı bulunuyor ve şimdi ise asist ve ribaundlarda sırasıyla yedinci ve 39. sırada yer alıyor.

19. NBA sezonunda elit düzeyde performans göstermeye devam eden LeBron, 48 maçta 29.7 sayı, 8.2 ribaund, 6.3 asist, 1.5 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarına sahip.


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