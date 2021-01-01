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LeBron James sahalardan uzun süre uzak kalacak

Los Angeles Lakers'a yıldız oyuncusu LeBron James'ten kötü haber geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'a 99-94'lük skorla yenildiği maç sırasında sakatlanan 36 yaşındaki James'in sağ ayağında ciddi bir burkulma meydan geldiği ve sahalara dönüş tarihinin belli olmadığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, James'in söz konusu sakatlık nedeniyle en az bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ve bu sürenin çok daha uzayabileceği vurgulandı.

Sakatlığının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan James, "Takım arkadaşlarıma sahada yardım edememek kadar hiçbir şey beni üzmüyor veya sinirlendirmiyor. Gerçekten yıkıldım. İyileşme sürecim başladı. Hiç ayrılmamışım gibi yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.


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