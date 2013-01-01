LeBron James, MVP ödülünün favorisi oldu!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu sezon MVP ödülünü kazanmak için favoriler arasında ilk sırada olduğu bildirildi.



LeBron şu ana kadar Lakers'ı ligdeki en iyi dereceye taşıdığı, oldukça iyi bir sezon geçirdi. 36 yaşındaki süperstar, birçok bahis sitesine göre bu sezon MVP ödülünü kazanmanın favorisi haline geldi.



James, sezonda 25.2 sayı, 7.9 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları ile oynuyor ve oranlarla ilgili güncelleme, Pazartesi gecesi Cleveland Cavaliers'a karşı 46 sayılık performansından hemen sonra yapıldı.



2013'ten beri MVP ödülünü kazanmayan James, önceki yıl Giannis Antetokounmpo'nun, 2018'de James Harden'ın ve 2014'te ise Kevin Durant'in ardından, aday listelerinde ikinci sırada yer almıştı.



James bu sezon kazanırsa, lig tarihinde en az beş MVP ödülü kazanan tek oyuncu olarak Kareem Abdul-Jabbar (6), Michael Jordan (5) ve Bill Russell'a (5) katılacak.



