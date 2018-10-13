LeBron James: "Kariyerimdeki en büyük başarım, Dallas..."

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, kariyeri boyunca aklında yer eden en büyük başarısının Dallas Mavericks'e kaybettiği final serisi olduğunu söyledi.
HBO televizyonuna konuşan LeBron James, "2011'de Dallas Mavericks'e kaybettiğim final serisi, kariyerimdeki en büyük başarıdır. Final serisini kaybettikten sonra kendime, "Neyin vardı, oynamadın?" diye defalarca kez sordum. O duyguyu aşmak, kariyerimde elde ettiğim en büyük başarım.
" ifadelerini kullandı.
O dönem Miami Heat'te oynayan LeBron James, arka arkaya iki şampiyonluk birden kazanmıştı. Ardından gelen sezonda San Antonio Spurs'e final serisinde kaybedince LeBron, Miami'den ayrılıp Cleveland Cavaliers'a dönmüştü.