Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in sakatlığından "yakında" döneceği iddia edildi.



ESPN'den Dave McMenamin, Lakers yıldızının son altı maçta kendisini kadro dışında tutan karın ağrısından dönmeye "yakın" olduğunu bildirdi:



"James'e yakın bir kaynak, kendisinin dönüş tarihi sorulduğunda, ESPN'e 'Yakında' cevabını verdi. Kaynak, James'in saha içi antrenmanlarında 'harika ilerlediğini' söyledi. Ancak Frank Vogel, 19 yıllık veteranın tam temaslı yapılan antrenmanlara henüz katılmadığını açıkladı."



James'in yokluğunda 3-3 serisiyle ilerleyen Lakers, bu sezon 8-6'lık derecesi ile Batı'da yedinci sırada yer alıyor.



