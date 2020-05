LeBron James, formunu nasıl bir diyetle koruyor?

ClutchPoints'ten Noam Bernstein, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in eşsiz fizik yapısını ve vücudunu hangi diyetle koruduğunu açıkladığı bir yazı kaleme aldı.



LeBron James'in çılgın diyeti neye benziyor?



Popeyes'ın kızarmış tavuklu sandviçi, pizza, sosisli sandviç, patates kızartması, kapta dondurmalar. Bunlar milyonlarca insanın yediği şeyler. Ayrıca LeBron James'in milyonlarca kez hayır dediği şeyler.



Yüzükleri kovaladığı kadar kalorileri kovalasa, nasıl görüneceğini bir düşünün.



Instagram'da LeBron James'i takip ediyorsanız, muhtemelen diyetini oluşturan en az bir öğenin ne olduğunu gayet iyi bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu, sadece tacolardan ibaret değil.



Ne kadar lezzetli olurlarsa olsun, hiç kimse sadece tacolarla hayatta kalamaz. En azından James kadar iyi görünen ya da onun kadar atletik olmayan kimse kurtulamaz.



İDEAL BİR DENGESİ VAR



Peki LeBron, Taco Tuesday dışındaki günlerde neler yiyor?



Tüm sporcuların yeme alışkanlıkları sürekli incelenme altında. Ya Michael Phelps gibi yiyorlar, ya da görünürde karbonhidrat veya şeker içermeyen sıkı bir diyete sadık kalıyorlar. Ama her durumda, insanlar her zaman elit sporcuların formda kalmak için ne yediklerini ya da yemediklerini çok merak ediyorlar.



LeBron James, bir Phelps tarzı İsveç masası ile sağlık manyağı birinin softası arasındaki yemek planı arasında, ideal bir denge kuruyor.



Annenizin her zaman size söylediği gibi, kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Ve LeBron NEREDEYSE her zaman annesini dinliyor.



James gününe genellikle protein ve meyve dolu bir yemekle başlıyor. Kahvaltı, yumurta akı omlet, çilek ve yoğurt ve muhtemelen glutensiz kreplerden oluşuyor.



Daha hafif bir seçenek ise, fıstık ezmesi ile tam buğdaylı bir bagel oluyor. Bu James'e onu yormadan, sabahın şut antrenmanı için biraz enerji veriyor.



Birçok atıştırmalıkların ilki olarak, LeBron daha fazla meyve ve nadir bir yapay elemente gidiyor: protein tozu. Yoğurt, elma ve badem yağı da yaygın olarak kullanıyor.



MAÇTAN ÖNCE!



Maç başlamadan önce Bron, az yağlı proteinlere ve daha fazla karbonhidratlara odaklanıyor. Sebzeler, tam buğdaylı makarna ve tavuk göğsü bu tercihler arasında yer alıyor. Ama bu onu tüm maç boyunca güçlendirmek için yeterli olmuyor. İlk yarıda yakıt ikmali yapması gerekiyor.



Temel olarak, bir spor araba gibi, LeBron James bile benzin istasyonuna gitmeden önce yalnızca bir süreliğine yüksek bir performans gösterebiliyor. Bir spor otomobilden farklı olarak, Bron'ın gerçek bir benzine ihtiyacı olmuyor.



Devre arasında hiçbir şey yiyip içemiyor. Yapmayı tercih ederse, NBA'in de favorisi olan fıstık ezmeli ve reçelli sandviç ya da biraz daha meyve yiyor.



Uzun lafın kısası, LeBron James meyveleri seviyor.



MAÇ BİTTİĞİNDE?



Maç bittiğinde, James genellikle bir protein shake ile gevşiyor. Sağlıklı eğilimine devam etmek istiyorsa, daha fazla tavuk göğsü, brokoli veya muhtemelen bir salata yiyor. Ama James kendine bir güzellik yapmak istediğinde, gerçek anlamda gevşeyebiliyor.



Burada ise sağlıklı yemek penceresinden çıkıyor. Akşam yemeğinde filet mignon ve ıstakoz kuyruğu veya biraz tavuk parmesan olabiliyor. Belki James, sahibi olduğu Blaze Pizza'ya gidip sevdiği pizzalardan birini de yeme şansı var.



Belki de işleri basit tutarak, en sevdiği mısır gevreği olan Fruity Pebbles'dan bir kase yiyebilir. LeBron bu mısır gevreğini o kadar çok seviyor ki, bu gevrekten ilham alarak bir spor ayakkabı bile tasarlamıştı.



ŞARAPSIZ OLMUYOR!



Ama geceyi sonlandırmak için tek bir zorunluluğu var: Bir kadeh şarap. "Vino" lakaplı bir Laker olmasa da, bu içkiyi en çok tüketen Laker olması muhtemel. Bron'ın Instagram hesabı, #VinoChronicles hashtagi eşliğinde şarap fotoğrafları ile dolu.



Bu nedenle LeBron, diyetini oldukça temiz bir şekilde tutmaya devam ediyor. Hatta, bir zamanlar yaz döneminde kilo vermek için şeker, süt veya karbonhidrat yemeden 9 hafta geçirmişliği bile vardı.



LeBron, fiziksel olarak neredeyse her zaman en zirve halinde. Antrenman rutinini de diyetiyle birleştirdiğinizde, basketbol oynamayı yüksek seviyede tutmasından başka bir şey olacağına inanmak için, hiçbir neden bulunmuyor. Ve kariyeri sona erdiğinde, NBA sonrası hayatı için de iyi görünecek.



Peki siz LeBron James'in diyetini yapabilir misiniz?