LeBron James en az iki maç daha yok!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, sakat sağ ayak bileğini dinlendirme amacıyla Lakers'ın bu hafta LA Clippers ve Portland Trail Blazers'a karşı oynayacağı maçları kaçırması bekleniyor.



Lakers ekibi Perşembe gecesi Clippers'a karşı, Cuma günü ise Portland'da oynayacak.



James'in önümüzdeki iki maçın ötesinde daha fazla karşılaşmayı kaçırabileceği de belirtildi. Lakers yıldızı, yakın zamanda altı haftalık bir yokluğun ardından geri dönerek, Toronto Raptors ve Sacramento Kings'e karşı oynanan maçlarda forma giymişti.



Lakers şu sıralar, play-in turnuvasına katılacak takımların bulunduğu bölgeyi kapsayan 7-10 sıralamaları arasına düşmekten kaçınmaya çalışıyor.



