Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sağ ayağında bir tendon sakatlığı olduğu ve üç hafta içinde yeniden değerlendirileceği belirtildi.



Geçtiğimiz Pazar günü Los Angeles'ın Dallas Mavericks'e karşı 111-108 galip geldiği maçta sakatlanmış olan LeBron, Memphis Grizzlies ve Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan karşılaşmaları kaçırmıştı. İlk raporlar, Lakers'ın James'in bu sorun nedeniyle birkaç haftayı kaçırmak zorunda kalacağından korktuğunu ortaya koymuştu.



İyileşmesinin tam olarak üç hafta sürmesi durumunda, James'in 10 maç kaçıracağı ve 24 Mart'ta parkelere dönebileceği söylendi.



TNT'den Chris Haynes ayrıca, James'in bu sakatlık için ameliyat olmasının gerekmediğini açıkladı.





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