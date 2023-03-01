Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, James'in sağ ayağındaki sakatlık sebebiyle en az iki hafta daha forma giyemeyeceğini söyledi. Wojnarowski, James'in sakatlığının iki hafta içinde yeniden değerlendirileceğini ve dönüş tarihinin bu sürecin sonrasında olmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.



Ek olarak The Athletic'ten Shams Charania ise, James'in en az iki ila üç hafta oynamayacağını bildirdi.



Ne James ne de Lakers, uzun süreli bir yokluk hakkında herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, Associated Press'e göre, sakatlığın tam boyutu henüz bilinmiyor ve daha fazla test sonucu bekleniyor.





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