Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, emekli olmayacağını duyurdu.



2022-23 sezonunun sona ermesinin ardından NBA'deki geleceğini değerlendirdiğini belirtmiş olan James, ESPY's töreninde kariyerinin 21. sezonu için Lakers'ta tekrar forma giyeceğini açıkladı:



"Basketbol sahasında elimden geleni ortaya koyamadığım gün, işimin biteceği gündür. Şansınıza, o gün bugün değil."



James, Lakers'ın Batı Konferansı finallerinde şampiyon Denver Nuggets'a elenmesinin ardından emekliliği değerlendirmeye alacağını söylemiş ve sezon sonu basın toplantısına katılmamıştı.



38 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda 27 maç kaçırarak yeniden sakatlıklarla mücadele ettiği bir yıl geçirmiş, sezonun son bölümünde ve playofflarda ayağındaki sakatlıkla oynamak durumunda kalmıştı.



Sakatlık sorunlarına rağmen James, sezonu 28.9 sayı, 8.3 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları ile kapatarak 19. kez All-Star ve All-NBA kadrolarına seçilmişti.



