LeBron James, Cavaliers'ı sırtına aldı ve Pacers'ı eledi!









Indiana Pacers'ta Victor Oladipo'nun 30 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Thaddeus Young 14 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

, NBA playoff konferans çeyrek final serisi 7. maçında105-101 mağlup etti ve seriyi 4-3 ile geçerek, konferans yarı finalinde Toronto Raptors'un rakibi oldu.LeBron James karşılaşmada 45 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalmayla oynayarak takımını sürükledi. Tecrübeli süperstar, kariyerinde 5. kez 7. maç tecrübesi yaşarken, hepsinden galibiyetle ayrılmış oldu.Cleveland Cavaliers'ta Tristan Thompson 15 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi. JR Smith ve George Hill 11'er sayı kaydetti.