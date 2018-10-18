LeBron James: "Bu durumu yulaf ezmesine benzetiyorum"

LeBron James, Los Angeles Lakers'la oynadığı ilk sezon maçında Portland Trail Blazers'a karşı alınan 128-119'luk mağlubiyet sonrası, Lakers'ın uzun vadede daha iyi hareket edeceğinin garantisini verdi.
LeBron, maç sonrası şu açıklamaları yaptı: "Bunu her zaman biraz hızlıca hazırlanan yulaf ezmesine benzetirim. Bu işler o kadar hızlı olmaz. Sahada gözlerinizi kapadığınızda adamlarınızın nerede olduğunu bildiğiniz bir kimya yakalamanız biraz zaman alır. Bizim de üzerine çalışacağımız şey bu. (Portland ekibinin) 2000 yılından beri Lakers'a kaybetmediği bir arenada oynamak, bizim için iyi bir ilk test oldu."
LeBron, karşılaşmada 26 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynamıştı.