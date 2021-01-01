LeBron James, birkaç hafta yok!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, sağ ayak bileği burkulması nedeniyle en az birkaç haftayı kaçırması bekleniyor.



James, Cumartesi gecesi Atlanta Hawks'a karşı alınan mağlubiyetinin ikinci çeyreğinde sakatlanmıştı. Ekip, yıldız oyuncunun maçın ardından ayak bileği burkulması yaşadığını ve süresiz olarak kadro dışı kalacağını duyurmuştu.



LeBron, Twitter üzerinden oynayamamaktan ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirmiş ve yakında tekrar sahaya çıkacağına söz vermişti.



36 yaşındaki James, 25.8 sayı, 8.1 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları ile ligin MVP adayları arasında yer alıyor ve bileği burkulmadan önce, bu sezon yalnızca bir maç kaçırmıştı.



