LeBron James, antrenman yapabilme onayı aldı!

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LeBron James'in, Los Angeles Lakers'ın sağlık personeli tarafından tekrar antrenman yapabilmesi konusunda onay aldığı açıklandı.James, 25 Aralık tarihinde kasığından bir sakatlık yaşadı ve bu deplasman serisinde birlikte bulunmadığı Lakers ekibine, önümüzdeki Pazartesi gününe kadar katılmayacak.Duyurularında Lakers, James antrenmanlara başladıktan sonra durumunun "maçlarda oynamaya doğru gelişme göstereceğini" belirtti.James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un rehabilitasyonu sırasında herhangi bir engel yaşamadığını ve toparlanmasında "takvime uygun ilerlediklerini" söyledi.Lakers ekibi, LeBron olmadan 4-7 serisinde ilerliyor.