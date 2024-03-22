LeBron: "İyi draft yapan GM'ler, bir gün bana çalışacak!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, iyi draft yapan NBA yöneticilerinin bir gün "kendisi için çalışacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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LeBron: 'İyi draft yapan GM'ler, bir gün bana çalışacak!'
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22 Mart 2024 12:30
Son güncelleme 22 Mart 2024 12:47
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, iyi draft yapan NBA yöneticilerinin bir gün "kendisi için çalışacağını" söyledi.

James, gelecekte kendi takımını kurma yolunda şimdiden diğer NBA takımlarından yetenekli çalışanları toplama planlarına başlamış durumda.

JJ Redick ile yeni podcastleri 'Mind the Game'in ilk bölümünde Lakers yıldızı, kendisi için çalışmak üzere iyi draft geçmişi olan yöneticileri işe alma konusunda, şaka yollu olarak şunları söyledi:

"Kendi takımım olduğunda, iyi draft yapan takımlardaki adamlar kesinlikle benim için çalışacaklar."

James, Oklahoma City Thunder'a da selam çakarak, "OKC bu konuda inanılmaz bir iş çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Geçmişte sıklıkla bir gün bir NBA takımı sahibi olmakla ilgilendiğini ifade eden LeBron, ideal olarak Las Vegas'ta bir genişleme takımının hissedarlarından biri olabilecek adaylar arasında gösteriliyordu. Lakers yıldızı geçtiğimiz yıl, diğer birçok spor takımına ev sahipliği yapan Vegas'ın NBA'e dahil edilmesinin "mantıklı" olduğunu belirtmişti.

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