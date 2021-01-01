LeBron: "Isaiah'nın neler yapabildiğini biliyoruz"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers ile ilk maçında 19 sayı kaydeden yeni takım arkadaşı Isaiah Thomas için övgülerde bulundu.



Thomas, dün gece Minnesota Timberwolves karşısında Lakers ile ilk maçında güçlü bir performans sergiledi ve benchten gelerek 19 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.



Maçtan sonra LeBron, Cleveland Cavaliers günlerinde takım arkadaşı olduğu Thomas'tan şu şekilde bahsetti:



"Birkaç şeyi erkenden uygulamaya çalıştık. Neler yapabildiğini, oyunu nasıl etkilediğini ve nelerde iyi olduğunu biliyorum. Son derece iyi şut atabiliyor, boyalı alana girebiliyor ve serbest atışları oldukça iyi.



Veteran bir takımınız olduğunda, onun gibi bir veteran ekleyip oldukça hızlı bir şekilde bağlantı kurabiliyoruz, çünkü geçmişte neler yapabildiğini ve onunla beraber nasıl oynayabileceğimizi biliyoruz."



"DEPLASMANDA ALKIŞ ALMAK HARİKA!"



Thomas ise maçtan sonra şunları söyledi:



"Benim için en güzel an, oyuna girdiğimde beni alkışlamaları oldu. Ve bu bir deplasman maçı. Böyle anlar benim için en manalı anlar oluyor, çünkü insanların gösterdiğim çabaya saygı duyduklarını görmüş oluyorum. Sanırım 1.75 boyunda olmamın da bununla alakası var. Ortalama bir insanın boyunda olduğum için, insanlar sırf bu yüzden beni alkışlayabiliyor."



32 yaşındaki Thomas, NBA'de en son 2020-21 sezonunda New Orleans Pelicans ile 10 günlük sözleşme imzalamıştı. Kasım ayında ABD Milli takımında forma giyen Thomas, ayrıca geçmişte Çarşamba günü G League'deki ilk maçında 42 sayı atmıştı.



