LeBron, iki Pacers taraftarını oyundan attırdı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta saha kenarındaki iki taraftarı attırdı.



Lakers'ın Pacers'ı 124-116 yendiği maçın uzatma periyodunun ortasında, LeBron bir hakemle konuşmaya başladı ve saha kenarında oturan iki taraftarı gösterdi.



Kısa bir tartışmanın ardından güvenlik çağrıldı ve taraftarlar koltuklarından saha dışına çıkarıldı. İkili ayrılırken, bir tanesi somurtkan bir surat ifadesiyle, LeBron'a doğru ağlayan bebek hareketi yaptı.



Maçtan sonra James, olayla ilgili detaya girmeyi reddederek, müstehcen jestlere ve dile müsamaha gösterilmemesi gerektiğini söyledi:



"Müstehcen jestler ve dil işin içine girdiğinde buna müsamaha edilemez. Takımınız için tezahürat yapmak ve diğer takımın kazanmasını istememek arasında bir fark var. Benim bir taraftara asla söylemeyeceğim şeyleri, onlar da bana söylememeli."



Lakers'ın grip benzeri semptomlardan ötürü forma giyemeyen yıldızı Anthony Davis'ten yoksun olarak oynadığı maçta James, 39 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 blokluk performansıyla takımını galibiyete taşımıştı:



