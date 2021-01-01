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LeBron: "Horton-Tucker'ı Draft edebildiğimiz için süper şanslıyız!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın Talen Horton-Tucker'ı Draft'ta seçebildiği için "süper şanslı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın Talen Horton-Tucker'ı Draft'ta seçebildiği için "süper şanslı" olduğunu söyledi.

2019'da 46'ncı sıradan seçilmiş olan 20 yaşındaki oyuncu, Lakers için bu sezon kadronun önemli bir parçasına dönüşüyor.

LeBron, Lakers'ın Horton-Tucker'ı Draft'ta bu kadar geç sıradan seçebildiği için çok şanslı olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Bütün yıl bunun hakkında konuştuk. Dürüst olalım, geçen yılki Draft'ı yeniden yapsanız, Talen Horton-Tucker ikinci tura düşmezdi. Onu Iowa State'ten seçebildiğimiz için süper şanslıyız.

Hızlı hücumda önde gidebilme, savunmayı okuyabilme, penetre edip potada bitirebilme ve ekstra pası verebilme konusunda çok yetenekli. Fizikli bir guard ama harika bir top hakimiyeti, zarafeti ve dengesi var. Dediğim gibi, bu yıl daha çok Talen'ın çaylak yılı gibi. Halen öğrenme sürecinde. Daha iyi olmaya devam etmek istiyor. Ama şu anda da çok iyi bir oyuncu. Ve daha da iyi olmaya devam edecek."

Horton-Tucker, bu sezon maç başına 18 dakika sahada kalarak 7.7 sayı, 2.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.


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