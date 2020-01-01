LeBron: "Hiçbir Noel maçını kaçırmadım, bunu da kaçırmam!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ilk sezon maçında sol ayak bileğini sakatlasa da Lakers'ın bu geceki Dallas Mavericks'e karşı oynanacak Noel maçına çıkmaya hazır olacağını söyledi.



LeBron, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Noel Günü oynamaya hazır olacağım. Kariyerimde hiçbir Noel maçını kaçırmadım ve bunu da kaçırma gibi bir planım yok."



James, Lakers'ın açılış gecesinde LA Clippers'a karşı aldığı 116-109'luk yenilginin son sekiz dakikasında, ayak bileğini burktuktan sonra kenarda oturmuştu.



"TARAFTARLAR OLMADAN AYNI DEĞİL!"



LeBron ayrıca Noel Günü maçlarında oynama deneyimini de şöyle açıkladı:



"Herkes hediyelerini açtı ve oldukça heyecanlılar. Bugün, bir çoğumuz için bir şeyleri geri kazandırma günü. Staples Center'da bugüne dek, Noel'de hem bir Laker olarak hem de bir rakip olarak oynama fırsatım olmuştu. Burada olmak güzel bir duygu.



Ancak Lakers taraftarları, ünlüler ve bu spot ışıkları olmadan bu sene durum aynı değil. Tamamen farklı bir duygu. Sadece basketbol oynanıyor olacak, ki bu da güzel. Ama oyunumuz da eğlence kültürünün bir parçası olduğu için, bazı insanları da canlı olarak eğlendirmeyi umuyoruz. Umarım onlar maçı izlerken, bizler de bir iz bıraktığımızın farkında oluruz."



