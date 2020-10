LeBron: "Hiçbir maça, 'bu gece 40 atayım' diyerek girmiyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA Finalleri serisinde Miami Heat'e karşı oynayacağı 4. maç öncesi, "soğukkanlılığını bozmadığını" söyledi.



James, Lakers'ın 3. maç mağlubiyetini sindirmek için bir gün geçirdikten sonra şu şekilde konuştu:



"Seri tamamlanana dek biraz gergin oluyorum, elimdeki işe odaklanıyorum. Tabii ki, kimse kaybetmek istemez. Bu duygudan nefret ediyorsunuz, özellikle de elinizden gelenin en iyisini yapmadığınızı bildiğinizde. Ben de kesinlikle bireysel açıdan en iyi Pazar gecemi (maç gecesi) geçirmiyordum. Bu yüzden bu sorumluluğu üstleniyorum ve bunu bir sonraki maçta nasıl daha iyi olabileceğime dair büyük bir tutku ve anlayışla üstleniyorum."



"Playofflar boyunca, hep soğukkanlıydım. Bu oyunda ve yıllar içinde geliştiğim için, daha iyi olmak adına her zaman yeni bir fırsat olduğunu anladığım için, soğukkanlı kalıyorum."



"HİÇBİR MAÇTA 'ŞUNU YAPACAĞIM' DEMEDİM"



4. maçta, Jimmy Butler'ın bir önceki büyük skor gecesine aynı karşılığı vermek konusunda baskı hissedip hissetmediği sorulduğunda James, konu herhangi bir maça hazırlanmak olduğunda, skor üretmeye öncelik vermediğini belirtti:



"Tüm kariyerim boyunca, asla oyun planımı önceden belirlemedim. Bugüne kadar hiçbir maça 'Tamam, bu gece 40 sayı atmam lazım, skor tarafını domine etmem gerekiyor, büyük şutlar sokmam lazım' diyerek girmedim. Maçta ne yapacağımı asla önceden belirlemedim. Hayatım boyunca bunu hiç yapmadım. Düşünüyorum da, hiç 'Tamam, bu gece çıkıp şunu yapayım' dedim mi diye, ama o işler öyle olmuyor. Size söyleyebileceğim en iyi şey, her zaman hazırlıklı olduğum ve çalıştığımı bildiğim. Buna güveniyorum."



"SOSYAL MEDYAYLA İŞİM OLMUYOR"



3. maç mağlubiyetinin ardından "Güvenin bana, sıkıntı yok" diyen Anthony Davis, sakinliğini, sosyal medyadan uzak kalarak koruduğunu açıkladı:



"Benim için güzel olan tarafı, sosyal medyayla çok alakam olmaması. Bende de hesaplar var, ama pek orada takılmıyorum. Özellikle Pazar gecesi gibi gecelerden sonra çok disiplinliyim. Birçok kişi haberlere, sosyal medyaya ve herkesin söylediği şeylere kapılıyor. Ama ben bunu pek umursamıyorum."



Lakers guardı Danny Green ise, şunları söyledi:



"Bence her şeyden çok, herkesi zihinsel olarak aynı noktaya çekmeliyiz. Fiziksel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Zihinsel, duygusal olarak, adamların şu ana odaklı kalması ve sonunda odaklanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani yapmamız gereken bir iş var. Her şey sırasıyla olacak."