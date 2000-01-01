LeBron, Heat'e karşı Final oynamakla ilgili: "Ekstra bir anlamı yok"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu yılki Finallerde eski takımı Miami Heat ile karşılaşmanın fazladan bir anlamı olmadığını söyledi.



LeBron'un, eski takımı Miami ile yüzleşmesi bu yılki Finallerin en büyük hikayesi olsa da, Lakers yıldızı, dördüncü NBA şampiyonluğu için Heat'i yenme düşüncesinden ekstra bir motivasyon almadığını belirtti:



"Kesinlikle hayır. Kime karşı oynarsanız oynayın, şampiyonluğu kazanmanın fazladan bir anlamı yoktur. Finallere ulaşmak zaten yeterince zor."



Takım arkadaşı Davis'in ise, LeBron'un söylediğine pek inanmadığı görüldü:



"Miami'ye karşı Finallere geri dönmesiyle, bence, bunu kazanması ona diğerlerinden daha çok şey ifade ediyor. Bence bu şampiyonluğu kazanabilmesi, Cleveland'ın ardından ikinci sırada olacaktır."



PAT RILEY'YE BÜYÜK ÖVGÜLERDE BULUNDU!



James, Miami'de dört sezon geçirmiş ve arka arkaya dört kez Final serilerine yükseldiği dönemde, 2012 ve 2013'te arka arkaya şampiyonluklar kazanmıştı. Oradayken, James'in gelişinden sadece iki yıl önce başkan Pat Riley'nin yerine geçen Heat başantrenörü Erik Spoelstra'nın altında oynamıştı.



James, Heat başkanı Riley hakkında soru sorulduğunda, kendisine büyük övgüler sıraladı:



"Pat Riley'nin adını duyduğumda, kendisini muhtemelen bu oyunun gördüğü en büyük beyinlerden biri olarak düşünürüm. Her seviyede kazanmış birisi. Geçen gün, dört ayrı 10 yıllık dönemde bir şampiyonluğun parçası olduğuna dair bir istatistik görmüştüm. Bu lig, Riley olmadan aynı olmazdı. O harika bir adam, harika bir motive edici ve kazanmak için ne gerektiğini bilen biri. Bunu 40 yıl boyunca da gösterdi."



Riley, üst üste altı 10 yıllık dönemlerde bir Finallere oyuncu, antrenör veya yönetici olarak dahil olmuştu.



