LeBron: "Heat ile Final serimizin aklıma geleceğini sanmıyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Cumartesi gecesi ekibinin Miami Heat ile oynayacağı karşılaşma hakkında konuştu.



LeBron, geçen yılki NBA Finalleri'nin tekrarı olacak olan Cumartesi geceki Heat karşılaşmasının herhangi bir maçtan farkı olmayacağını ve iki takımın önceki sezon en büyük sahnede nasıl savaştığını düşünmeyeceğini söyledi:



"Pek farkı olacağını sanmıyorum. Şu anda senaryo ve ortam çok farklı. O zaman Orlando'da bir bubble'ın içindeydik ve şimdi kendi bölgemize, Los Angeles'taki Staples Center'a seyircilerimiz olmadan geri dönmüş bulunuyoruz. Kısa bir sürede onları tekrar görmüş olacağız. Doğal olarak aklımıza Finallerde yaptığımız o kapışmalar gelebilir, ama maç sırasında bunları pek düşüneceğimi sanmıyorum."



Her iki takım da geçtiğimiz sene Final serisinde oynamış olsa da, şu an çok farklı sezonlar yaşıyorlar. Lakers ikinci sırada Batı Konferansı'nın zirvesine yaklaşırken, Heat Doğu'da ilk sekiz takım arasına girmeye çalışıyor. Geçen yılın ikinci sırasındaki ekip, şu anda Doğu'da 11'inci sırada yer alıyor.



