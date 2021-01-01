LeBron: "Hazırlık maçları umurumda değil, antrenmanlarımız daha önemli"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Golden State Warriors'a karşı dün geceki hazırlık maçında aldığı yenilgiyi umursamadığını söyledi.



LeBron, Warriors'a karşı oynadığı ilk hazırlık maçından, 114-121 mağlubiyetle ayrıldı. James parkede 18 dakika kaldı ve 9 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Maçtan sonra James, hazırlık maçlarının önemsiz olduğunu belirterek, bu noktada antrenmanların daha çok önem taşıdığını kaydetti:



"Şahsen takım olarak yaptığımız antrenmanları, hazırlık maçlarından daha çok önemsiyorum. Bu maçlarda rotasyonlarınızı ayarlamaya falan çalışıyorsunuz. Bana göre, bir hazırlık maçından çıkarabileceğiniz pek bir şey yok.



Ancak kapalı kapılar ardında yaptığımız antrenmanlarımızda yaptıklarımız çok hoşuma gidiyor. Dürüst olmak gerekirse hazırlık maçlarını pek umursamıyorum."



