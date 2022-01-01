LeBron: "Hayatımın en güzel dönemini geçiriyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın hayal kırıklığı niteliğinde bir sezon geçirmesine rağmen oynadığı dönemin tadını çıkardığını söyledi.



Lakers bu sezon play-in turnuvasını kaçırma riskini elinde bulunduruyor olsa da, LeBron şu sıralar oynadığı basketbolun tadını çıkardığını açıkladı:



"Şu sıralar, kelimenin tam anlamıyla hayatımın en güzel zamanlarını yaşıyorum. Basketbol çok güzel bir şey. Takımımızla ilgili neler söylendiği umurumda bile değil. Kariyerimin bu noktasında artık bu tarz şeylere dahil olmuyorum. Hiç okumuyorum veya haberi de gelmiyor... Hiçbiri önemli değil, ben basketbol oynarken çok eğleniyorum."



Lakers, Batı Konferansı'nda 31-41'lik derecesiyle dokuzuncu sırada yer alıyor ve LeBron ise sezonda 30.0 sayı, 8.2 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.



