Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, James Harden'in Brooklyn Nets'e katılma kararı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



James, Harden'ın Houston Rockets için yapabileceği her şeyi yaptığını ve Brooklyn gibi bir şampiyonluk adayı için oynamak istediğini belirtti:



"James farklı bir yerde ve farklı bir durum içinde olmak istediğini hissetmişti. Hemen kazanabileceği bir yere gitmek istiyordu ve Houston'da vadesinin dolduğunu düşünmüştü."



"NETS'E KARŞI OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM"



LeBron ayrıca Harden dışında Kevin Durant ve Kyrie Irving'in de bulunduğu Nets ile bu Perşembe günü ilk kez şahsen karşılaşmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi:



"Ligin en iyi oyunculardan bazılarına karşı oynamak benim için her zaman heyecan vericidir, ki bu oyunculardan üçü orada. Öyle bir takıma karşı oynarken, kesinlikle tam kadroyla çıkabilmemizi isterdim. Böylece sezonun bu kısmında, ligin en iyi takımlarından birine karşı nasıl eşleştiğimizi görebilirdim.



Ve malesef Perşembe günü tam kadromuzla sahada olmayacağız. Lakin bunun dışında, ligin en iyileriyle aynı sahada olmaya bayılıyorum."



