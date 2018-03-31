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LeBron: "Hakemin pozisyonu görüp 'bir şey yok' demesi sinir bozucu"

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, saha içinde en çok hakemlerin faulleri görmeyi reddettikleri zaman sinirlendiğini söyledi.

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, saha içinde en çok hakemlerin faulleri görmeyi reddettikleri zaman sinirlendiğini söyledi.

NBA, geçtiğimiz gün 'Son iki dakika raporu'nda 25 Aralık akşamı Cavs ve Golden State Warriors arasında oynanan Noel maçının sonunda, Kevin Durant'in LeBron'a yaptığı üç faulün kaçırıldığını kabul etmişti.

Dün gece ise, LeBron maç hakemiyle konuştuğunu ve hakemin "Bir şey yok" dediğini söyledi:

"Bana göre en kötü şey, gidip hakemle konuştuğumda 'Bir şey yok' demesi."

"Gidiyorum, 'Görmedin mi?' diyorum. 'Hayır bence bir şey yoktu' diyor. 'Faul yok' diyor. Benim için en kötü şey bu."

"Kenardaki hakemin tüm pozisyona baktığını görüyorsunuz, ve maçın en kritik anında hiçbir düdük olmadığını söylüyor. Sinir eden kısım bu. Üstelik benim için daha sinir bozucu, çünkü zaman zaman bana neye göre düdük çaldıklarını biliyorum."

Warriors, karşılaşmayı 99-92 kazanmıştı.


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