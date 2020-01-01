LeBron: "Giannis'in takımında kalması harika"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee Bucks'ta kalmaya karar vermesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Lakers Daily'den Ryan Ward'a göre James, Antetokounmpo'nun tarihi süper-maksimum uzatma kontratı hakkında sorulan soruya, şu yanıtı verdi:



"Onun için ekibi harika bir şekilde yapılandırmaya çalıştılar ve belli ki kendisini tutmaya yetecek kadar iş yaptılar. Bence o takıma bağlı kalması harika ve en önemli şey de budur."



Aylarca süren tartışmalardan sonra Antetokounmpo, beş yıllığı 228 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalayarak, Milwaukee'de uzun vadeli bir istikrar sağlamaya karar verdi. Anlaşma, lig tarihindeki en büyük sözleşme olarak kayıtlara geçti.



James de ayrıca geçtiğimiz günlerde, bu ayın başlarında Lakers ile iki yıllığı 85 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak mevcut takımında kalmayı seçmişti.



