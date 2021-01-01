LeBron: "Geçmişte iki NFL takımından teklif aldım!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, geçmişte kendisine iki NFL takımı tarafından sözleşme teklif edildiğini söyledi.



ESPN'nin "Monday Night Football" programında Peyton ve Eli Manning ile konuşan James, Dallas Cowboys ve Seattle Seahawks ekipleri tarafından teklif aldığını iddia etti:



"Jerry Jones bana bir kontrat teklif etmişti ve hatta Seattle'daki Pete Carroll da lokavt zamanında aynı şeyi yapmıştı. Pazar günleri orada bulunma fikri ve Amerikan futboluna yönelik düşüncelerim açısından beni kesinlikle heyecanlandırmıştı.



NBA'de kısa süre içinde parkelere geri dönmüştüm, ama teklifleri kesinlikle değerlendirmiştim. Hatta Jerry ve Pete Carroll'ın 2011'de bana gönderdiği formalar hala bende."



LeBron, 10 yıl önce meslek değiştirmiş olsaydı, "tight end" pozisyonunda oynamış olmayı isteyeceğini de sözlerine ekledi.



