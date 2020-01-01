LeBron, formasında sosyal mesaj barındırmayacak

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA sezonu tekrar başladığında, formasının arkasında sosyal adalet mesajı yerine, soyadına yer vereceği bildirildi.



James, oyuncuların seçebileceği mesajlar listesinde hiçbir katkısı olmadığını ekledi:



"Tüm oyunculara verilen listeye bir saygısızlık değildi. Formalarının arkasına bir şey koymaya karar veren herkese saygılarımı sunuyorum. Bu sadece görevimi ve amacımı ciddi şekilde yansıtmayan bir şey. Formamın arkasında neler olacağını söylemek isterdim, aklımda birkaç şey vardı, ama bu sürecin bir parçası değildim, ki bu da sorun değil. İnsanların benim görevimi anlamaları veya asıl amacımı ve ne için burada olduğumu bilmeleri için, formamın arkasında bir şeylere ihtiyacım yok."



Olası 350 uygun oyuncudan 285'i, formalarının arkasında kullanmak için bir sosyal adalet mesajı seçti.



LeBron'un takım arkadaşı JaVale McGee geçenlerde "Bize Saygı Duyun" mesajına yer vereceğini açıklarken, Milwaukee Bucks veteranı Kyle Korver ise "Black Lives Matter" sloganını kullanacağını söylemişti. LeBron'un takım arkadaşı Anthony Davis'in de formasında herhangi bir mesaja vermeyeceği biliniyor.



