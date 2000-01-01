LeBron: "En zorlu şampiyonluk maratonum, bu seneki!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA kariyerinin en zorlu şampiyonluk maratonuna hazırlandığını söyledi.



James ve Lakers, playoffların açılış turunda Portland Trail Blazers ile karşılaşacak.



Lakers yıldızı, mevcut koşulların (Orlando bubble'ı, koronavirüs salgını, vb.), şampiyonluğu daha da zorlaştırdığına inanıyor:



"Muhtemelen en zor olanlardan biri olacak. Şahsen benim için en zorlu şampiyonluk koşusu. Sadece burada olmanın koşullarından ötürü. Hiçbir şeyi hafife almıyorum. Hayatı yaşıyorum, her gün, o günü maksimize ediyorum. Çünkü günün sonunda nereden geldiğimi, neyi temsil ettiğimi biliyorum, bu yüzden hiçbir şeyi hafife almıyorum, özellikle de 17. sezonumda.



"Hiçbir sezona 'Tamam, playofflar, playofflar, şampiyonluk, şampiyonluk" diyerek girmiyorum. Ben süreçle ilgilenirim."



