LeBron, en küçük oğlu Bryce ile oynama fikrine açık kapı bıraktı

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'de en küçük oğlu Bryce James ile birlikte oynama fikrini "güzel olabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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LeBron, en küçük oğlu Bryce ile oynama fikrine açık kapı bıraktı
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01 Kasım 2024 12:40
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA'de en küçük oğlu Bryce James ile birlikte oynama fikrini "güzel olabileceğini" söyledi.

James'in Cleveland Cavaliers'tan eski takım arkadaşı Tristan Thompson, yakın zamanda James'in küçük oğlu Bryce ile oynayacak kadar uzun süre oynaması durumunda buna şaşırmayacağını belirtmişti.

Bu sezon Lakers'ta büyük oğlu Bronny ile oynayan James ise, bu fikre açık kapı bırakarak şu ifadeleri kullandı:

"Bryce son sınıf öğrencisi. Bilmiyorum. Göreceğiz. Çok güzel olurdu ama. Zihnimin ve vücudumun buna önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl tepki vereceğini görmem gerekiyor."

Cleveland.com'dan Chris Fedor, Bryce James'in Ohio State ve Duquesne Üniversiteleri'nden burs teklifleri aldığını açıklamıştı.

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