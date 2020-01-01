LeBron: "En büyük başarılarımdan biriydi!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Finaller MVP'si seçildikten ve NBA tarihinde üç farklı takımla ödülü kazanan ilk oyuncu olduktan sonra konuştu.



Dördüncü Finaller MVP'sini kazanarak, LeBron, Magic Johnson, Tim Duncan ve Shaquille O'Neal ile eşitliği bozup, ödülü altı kez kazanan Michael Jordan'dan sonra tüm zamanlarda ikinci sıraya yükseldi.



"Çok şey ifade ediyor. Bu takımı temsil etmek çok şey ifade ediyor. Buraya geldiğimde Jeanie'ye (Buss, Lakers sahibi) bu takımı ait olduğu konuma geri getireceğimi söylemiştim. Merhum babası bunu yıllarca yapmıştı ve ondan sonra da o bu işi üstlenmişti. Benim için böylesine tarihi bir takımın parçası olmak, sadece kendim için değil, ekip arkadaşlarım, koçlar için, antrenörler ve buradaki herkes için de inanılmaz bir duygu.



Sadece hak ettiğimiz saygıyı istiyoruz. Rob (Pelinka, Lakers genel menajeri) da, koç (Frank) Vogel da, organizasyonumuz da hak ettikleri saygı istiyorlar, Laker Nation da hak ettiği saygıyı istiyor ve ben de istiyorum."



"EN BÜYÜK BAŞARILARIMDAN BİRİ"



LeBron, kazandığı başarının zorluğu hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Yapabileceğim tek şey oyuna bağlı kalmak. Kendimi, şimdiye dek vücudumu ve zihnimi takım arkadaşlarımın kullanımına açık konuma getirdim. Kariyerimde hiçbir playoff maçını kaçırmadım ve takım arkadaşlarınız için yapabileceğiniz en iyi şey de, bu şekilde mevcut olmaktır.



Benim için en önemli şey, takım arkadaşlarımın hizmetinde olabilmem ve işe koyulabilmem. Bu yüzden her zaman adamlarımı gururlandırma ümidiyle yaşıyorum. Adamlarımı ve taraftar kitlesini gururlandırıyorum ve eve aileme geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Akron, Ohio, tekrar başardık!"



"Tüm bunlar çok zorlayıcı ve çok zordu. Zihninizle ve vücudunuzla oynayan bir şeydi. Sizi profesyonel yapan, alışkın olduğunuz bazı şeylerden uzakta oluyorsunuz. Bu, sahip olduğum en büyük başarılardan biriydi."





"ARAMIZDAKİ İLİŞKİ ÇOK DOĞAL"



James ayrıca, Anthony Davis ile olan ortaklığını bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu şöyle açıkladı:



"Bunu gerçekten açıklayamam. Sadece bildiğiniz belirli şeyler. Herhangi bir ilişkide, o elektriği hissedersiniz. Aranızda belli bir saygı vardır. O dürtüye sahip olursunuz ve bazen sizi biriyle neyin bağladığını bilmezsiniz, doğal olarak oluşmuştur."



İşte LeBron'un perfrormansı!:





