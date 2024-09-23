Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, emekli olduktan sonra yayıncılık kariyerini değerlendirmeye aldığını söyledi.



'GoJo & Golic' podcast'indeki son röportajında James, oyunculuk günleri sona erdiğinde spor yayıncılığı dünyasına adım atma olasılığını tartıştı.



Yayıncı olma konusundaki ilgisi sorulduğunda James, emeklilikten sonra kazançlı bir yayıncılık anlaşmasına imza atan NFL efsanesi Tom Brady'yi, sporculuktan yorumculuğa sorunsuz bir geçiş örneği olarak gösterdi:



"Bilmiyorum. Basketbolu çok seviyorum. Harika olurdu. Tom Brady'nin bunu başardığını görüyorum ve şu ana kadar harika bir iş çıkarıyor. Ve bakalım, emekli olduktan sonra belki sadece bir-iki maçlığına da deneyebilirim.



Ancak basketbola bir şeyleri geri kazandırma fikri her zaman çok zevkli, çünkü basketbol bana çok şey kazandırdı. Yani, basketbol olsun, futbol olsun, içinde 'spor' kelimesi geçen her şey çok hoşuma gidiyor, çünkü bana ve aileme çok şey verdi. Ve ben de karşılığını vermeliyim."



Modern medya camiasında NFL'de Tony Romo ve NBA'de ise Charles Barkley ve Shaquille O'Neal gibi eski sporcular, yayıncılığa başarılı geçişler yapmışlardı.



