LeBron, emekliliği hakkında: "Yaklaştığının farkındayım..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, emeklilik zamanıyla alakalı olarak "tepenin ardında olduğunu" söyledi.



19. NBA sezonunda oynayan ve neredeyse 37 yaşına girmesine rağmen halen ligin en dominant oyuncularından biri olarak görülen LeBron, yaklaşan emekliliği hakkında konuştu ve bir oyuncu olarak kariyerinin sonunu pek düşünmese de, aynı zamanda bunun yaklaştığının farkında olduğunu da itiraf etti:



"Daha önce bulunduğum noktaya kıyasla, tepenin ardında olduğumu biliyorum. Bunun farkındayım. Ama, halen oldukça üst düzeyde oynadığım için üzerinde fazla düşünmedim.



Ama 19. yılımdayım ve bir 19 yıl daha oynamayacağım. Yani kesinlikle kariyerimin yarısında falan değilim. Tepenin öbür ardındayım. Basketbolun ve vücudumun, beni ve zihnimi nereye kadar taşıdığını göreceğiz. Zihnim ve vücudum dinç kaldığı sürece bu oyunu halen oynayabilirim.



Ama vakit geldiğinde, vücudum ve zihnimin reaksiyonlarıyla anlarım diye düşünüyorum. Bu oyunu o kadar uzun süredir oynuyorum ki, zamanı geldiğinde benim için hiç sorun olmayacaktır."



Bu sezon LeBron, Lakers için maç başına 27.4 sayı, 6.8 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



