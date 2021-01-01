LeBron: "Durant'in yine böyle oynayacağından asla şüphem olmadı!"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in sakatlığından dönüşünde üst düzeyde oynayacağıyla ilgili asla şüphe etmemiş olduğunu söyledi.



Lakers süperstarı, şu anda KOVID protokolleri nedeniyle kadro dışı olan KD'nin aşil sakatlığından sonraki performansından şu şekilde bahsetti:



"Bence ne kendim, ne de ligdeki herhangi biri bu konuda hiç şüpheye düşmemiştir. Belki başlangıçta sadece KD düşmüştür, o da belli bir sakatlık olduğundan ötürü. Lakin bana kalırsa bir kez harekete geçtiğinde ve daha iyiye gittiğini görmeye başladığında, tam gücüne geri döneceğine dair herhangi bir şüphe duyduğunu zannetmiyorum.



Tam gücüyle geri geleceğinden şüphesi olan sadece birkaç kişi vardı, ama isimlerini vermeyeceğim. Bu araştırmayı size bırakacağım.



Ama bunun dışında, benim bu konuda hiç şüphem yoktu. Kendisi vücudunda bir sürü kas ve ağırlık taşıyan bir adam değil, oldukça ince bir yapıya sahip. Bu yüzden, bacağına yük binmesi konusunda herhangi bir endişeye kapılması da gerekmiyor.



Ve ayrıca kendisi ilgilenmesi gereken şeyleri es geçen birine de benzemiyor. KD'nin herhangi bir sakatlıktan dönmesi konusunda asla bir şüphe olmamıştır. Kendisi öyle bir oyuncu ve insan."



Durant, ligin sağlık ve güvenlik protokollerine girmeden önce, 27 maçta %52.3 şut isabetiyle 29.7 sayı, 7.9 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarına sahipti.



